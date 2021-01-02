Köprü ve Otoyolların geçiş ücretlerine zam yapıldı! 2021 Köprü ve Otoyol geçiş ücretleri

2021 yılının gelmesi ile zamlarda açıklanmaya başlandı. 1 Ocak 2021 tarihinde yapılan açıklamalar ile köprü ve otoyollarda ki geçiş ücretlerine zam yapıldığı açıklandı.

Köprü ve otoyol geçişlerine %26 oranında zam yapılırken özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerine zam yapıldı.

Otomobillerin geçiş ücretlerinde yapılan %26,5 zam yapılırken geçiş ücreti 10,5 TL’den 13,25 TL’ye yükseldi. Motosikletlerin geçişleri için %23,5 zam yapıldığı açıklanırken geçişler 5,25 TL oldu.

İstanbul’da ki 3. Köprü olarak bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerine de zam yapılırken 21,90 TL olan geçiş ücretleri zamlar sonrasında 27,5 TL oldu. 3. Köprüyü kullanmak isteyen motosiklet sürücüleri ise zamlar sonrasında 19,90 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri 2020’de 117,90 TL olarak uygulanırken yapılan zamlar sonrasında geçiş ücretleri 147,50 TL’ye yükseldi. Osmangazi Köprüsünü kullanmak isteyen sürücüler ise yapılan zamlar sonrasında 103 TL ödeyecek. Köprünün tırlar için uygulanan geçiş ücreti ise 468,50 TL olarak açıklandı.

Köprülere ek olarak otoyol geçiş ücretlerine de zam yapılacağı belirtilirken İstanbul – İzmir Otoyolu’nun 292 TL olan geçiş ücretleri 367 TL’ye yükseldi.