Köprü ve otoyol ücretlerinde indirim mi yapılacak?

Son zamanlarda her şeye zam gelmesi ile birlikte özellikle köprü ve otoyol kullananların aklına, zam yapılacak mı? Zam ne zaman gelecek? Ne kadar zam olacak? Soruları peşi sıra gelmeye başladı. Bizde siz kıymetli okuyucularımız için haberimizi derledik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarına göre, 2021 yılının en önemli projesi Kanal İstanbul olacak. Bu seyirde ise köprü ve otoyol ücretlerinin de yeniden görüşüldüğünü kaydetti.

Canlı yayında açıklama yapan Karaismailoğlu, yüksek ücretleri tekrar görüşeceklerini bildirdi.

Kanal İstanbul porjesi hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi ilerletmemiz gerektiğini vurguladı. Artık ulaşımın hiçbir engele takılmadan yapıldığının altını çizdi. Yatırımların arttığını ifade eden Karaismailoğlu, özellikle deniz yolundaki ilerlemenin çok yol katettiğinin altını çizdi. Çeşitli finans modelleri geliştirme projelerinin olduğuna değinerek, Kanal İstanbul Projesinin detaylarına dikkat çekti.

Köprü ve otoyol ücretleri konusundaki değerlendirmeleri devam ederken, herhangi bir artış ya da düşüş yaşanacak mı sorusuna üzerinde çalıştıklarını söyledi.