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Köpek dolaştırmak için 3 kişi çıktılar: Bunun neresi yanlış?

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde caddeler, sokaklar ve sahiller doluydu. Köpeğini gezdiren ve yanında 2 arkadaşı daha bulunan bir vatandaş, bunda bir yanlış olmadığını dile getirdi. Beşiktaş sahilinde çoğu kişinin maske takma kuralına bile uymadığı fark edildi.

21 Şubat 2021 Pazar 22:40
Köpek dolaştırmak için 3 kişi çıktılar: Bunun neresi yanlış?
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İstanbul’da sokağa çıkma yasağında sahiller, yürüyüş yapan insanlarla doldu taştı. Beşiktaş sahilinde köpek gezdirmek için 2 arkadaşıyla beraber olan bir kişi, köpeği gezdirmeye 3 kişi çıktıklarını ve bunun neresinin yanlış olduğunu sorguladı. Sağlık çalışanı olduklarını ve mesleklerini icra etmediklerini sırada da sokağa çıkabileceklerini açıkladı. Keyif yapmadıklarını ve köpeği dışarı çıkardıklarını dile getirdi.

Beşiktaş’ta sokağa çıkma yasağına uymayan birçok kişi görüntülendi. Kameraları fark eden kişiler yönlerini değiştirdi. Bazıları, kendilerine yöneltilen “Neden dışarı çıktınız?” sorularını yanıtlamadan uzaklaştı. Sahilde yürüyüş yapan bazı kişilerin maske takmadığı fark edildi.



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
TaksimKöpekSokağa çıkma KısıtlamasıIstanbulCovid-19Koronavirüs
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