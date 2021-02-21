Köpek dolaştırmak için 3 kişi çıktılar: Bunun neresi yanlış?

’da sokağa çıkma yasağında sahiller, yürüyüş yapan insanlarla doldu taştı. Beşiktaş sahilindegezdirmek için 2 arkadaşıyla beraber olan bir kişi, köpeği gezdirmeye 3 kişi çıktıklarını ve bunun neresinin yanlış olduğunu sorguladı. Sağlık çalışanı olduklarını ve mesleklerini icra etmediklerini sırada da sokağa çıkabileceklerini açıkladı. Keyif yapmadıklarını ve köpeği dışarı çıkardıklarını dile getirdi.

Beşiktaş’ta sokağa çıkma yasağına uymayan birçok kişi görüntülendi. Kameraları fark eden kişiler yönlerini değiştirdi. Bazıları, kendilerine yöneltilen “Neden dışarı çıktınız?” sorularını yanıtlamadan uzaklaştı. Sahilde yürüyüş yapan bazı kişilerin maske takmadığı fark edildi.

