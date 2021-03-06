Köpeğinin kulaklarını kesen kişiye 4 bin 168 TL ceza

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Kavaklı köyünde etrafta bulunan sokak hayvanlarını besleyerek bakımlarını üstlenen hayvanseverler, geçtiğimiz ay “Yeşil” adını verdikleri bir kangal köpeğinin ölmek üzereyken bakımını üstlenerek hayatını kurtarmıştı. Hayatı kurtarılan köpek, hayvanseverler tarafından 1 ay önce sahiplendirilmişti.
Köpeğin durumunu kontrol etmek için sahiplendirdikleri kişinin adresine giden hayvanseverler gördüklerine inanamadı. Köpeğin kulakları sahibi tarafından kesilmişti. Durumla karşılaşan kişiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulundular. Alınan ihbarlar sonucu köpeğe el konuldu, köpeğe zulmeden kişiye ise 4 bin 168 TL para cezası kesildi.