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Köpeğinin kulaklarını kesen kişiye 4 bin 168 TL ceza

Ankara’da yakın zaman öncesinde gönüllüler tarafından sahiplendirilmiş olan kangal köpeğinin kulaklarını keserek hayvana zulmeden kişiye 4 bin 168 TL para cezası kesildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:12
Köpeğinin kulaklarını kesen kişiye 4 bin 168 TL ceza
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Kavaklı köyünde etrafta bulunan sokak hayvanlarını besleyerek bakımlarını üstlenen hayvanseverler, geçtiğimiz ay “Yeşil” adını verdikleri bir kangal köpeğinin ölmek üzereyken bakımını üstlenerek hayatını kurtarmıştı. Hayatı kurtarılan köpek, hayvanseverler tarafından 1 ay önce sahiplendirilmişti.

Köpeğin durumunu kontrol etmek için sahiplendirdikleri kişinin adresine giden hayvanseverler gördüklerine inanamadı. Köpeğin kulakları sahibi tarafından kesilmişti. Durumla karşılaşan kişiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulundular. Alınan ihbarlar sonucu köpeğe el konuldu, köpeğe zulmeden kişiye ise 4 bin 168 TL para cezası kesildi. 

Hayvanseverler para cezasının yeterli olmadığını, köpeği kanlar içerisinde bulduklarını ve köpeğe bu şekilde zulmeden kişinin hapis cezasına çarptırılması gerektiğini dile getirdi. Duruma Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu tarafından da büyük bir tepki gösterildi. Danacıoğlu, bu korkunç durumun cezasının para ile çözümlenemeyeceğini ve bu tarz suçlarda bulunan kişilerin hesap cezasına çarptırılması gerektiğini ifade etti.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:12
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AnkaraAltındağKavaklıTülay DanacıoğluKöpeğe şiddetHayvanlara şiddet
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