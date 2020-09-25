Kop tünelinde çalışma sırasında patlama! 8 işçi yaralandı

Bayburt – Erzurum karayolunda yapımı devam eden Kop tünelinde patlama yaşandı. 8 yaralının olduğu belirtilen noktaya çok sayıda ambulans sevk edildi.
Zamandan tasarruf edilecek
Kış mevsimlerinde buzlanma sebebiyle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı ve zaman zaman tipi sebebiyle kapanmakta olan Kop geçici, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmayacak. Kop tünelinin tamamlanmasıyla birlikte 45 – 55 dakika da geçilen bu yer 15 – 20 dakikaya düşecek.
Son Güncelleme: 25.09.2020 11:46