Konya’dan kahreden haber geldi! Anne öldü, çocuk yaşıyor!

Konya merkez Karatay ilçesinde Doğanlar mahallesi, perçemli sokakta bulunan 2 katlı ev bu sabah 09.30 sularında yangın çıktı. Evden çıkan dumanlarını gören komşular ise hemen yangın çıkan eve müdahalede bulundu. Evin içinde dayı Yusuf Yürür anne Hülya Yürür ve 3 yaşında Okay Yürür bulunuyordu. Komşularının yardımı ile yangın çıkan evden güçlükle çıkartılan dayı ve çocuk kurtarıldı.





3 yaşındaki küçük çocuğun vücudunun belirli kısımlarında yanıklar oluşması halinde olay yerinde kalbi duran Okay Yürür sağlık çalışanlarının verdiği mücadele ile tekrar hayata tutundu. Konya Şehir Hastanesine götürülen çocuk ve dayının tedavileri sürüyor.

Evin içerisinde mahsur kalan anne Hülya Yürür’ün cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan vatandaşlar ise gözyaşlarını boğuldu. Mahallenin ifadelerinde Hülya Yürür çocuğunu kurtarabilmek için Okay Yürür’ü pencereden sarkıttığı söyleniyor.



