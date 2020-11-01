Konya'da yaşlı adamın başı ve cinsel organını kesen şizofreni hastası katil zanlısı yakalandı

Konya’nın Bozkır ilçesinde yaşanan olayda başı ve cinsel oranı bir lisenin yanında kesilmiş halde bulunan Mustafa Sömek’in katil zanlısı ekiplerce tespit edildi. Taksiyle olay yerinden kaçtığı anlaşılan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mücahit M Yalıhüyük ilçesinde yakalandı.
Başı ve cinsel organı başka yerde bulundu
Katil zanlısı şizofren çıktı
Olay yerinden taksiyle kaçtığı öğrenilen katil zanlısı Mücahit M ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda Yalıhüyük ilçesinde yakalandı. Yakalanan katil zanlısının şizofreni hastası olduğu öğrenilirken, Bozkır Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.
Son Güncelleme: 01.11.2020 22:33