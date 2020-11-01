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Konya'da yaşlı adamın başı ve cinsel organını kesen şizofreni hastası katil zanlısı yakalandı

Konya’nın Bozkır ilçesinde başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulunan Mustafa Sömek’in katil zanlısı yakalandı. Yakalanan katil zanlısının şizofreni hastası olduğu öğrenildi.

01 Kasım 2020 Pazar 22:33
Konya'da yaşlı adamın başı ve cinsel organını kesen şizofreni hastası katil zanlısı yakalandı
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Konya’nın Bozkır ilçesinde yaşanan olayda başı ve cinsel oranı bir lisenin yanında kesilmiş halde bulunan Mustafa Sömek’in katil zanlısı ekiplerce tespit edildi. Taksiyle olay yerinden kaçtığı anlaşılan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mücahit M Yalıhüyük ilçesinde yakalandı.

Başı ve cinsel organı başka yerde bulundu


Bozkır ilçesinin Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinden yer alan Zengibar Anadolu Lisesi civarında çevre sakinlerince ceset olduğu görüldü. Çevre sakinleri ekiplere haber verirken, yapılan incelemelerde cesedin başı ve cinsel organının kesildiği öğrenildi. Öte yandan cesedin kesilen başı olay yerinde bulunurken, cinsel organı lisenin bahçesinde bulundu.

Katil zanlısı şizofren çıktı

Olay yerinden taksiyle kaçtığı öğrenilen katil zanlısı Mücahit M ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda Yalıhüyük ilçesinde yakalandı. Yakalanan katil zanlısının şizofreni hastası olduğu öğrenilirken, Bozkır Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 01.11.2020 22:33
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KonyaBozkırLise
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