Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence merkezine polis müdahalesi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele alanında ki çalışmalarına devam ediyor. Yapılan denetimler doğrultusunda dün gece saat 22:45 sularında merkeze bağlı Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Ayvazlar Sokak’ta bulunan bir eğlence merkezinin açık olduğu tespit edildi.
Mekanda, farklı iş alanlarında çalışmakta olan 22 kişiye izin belgeleri olmadığı için işlem yapıldı. Ayrıca, 23 kişiye de sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uymadıkları için cezai işlem yapıldı.
Söz konusu mekan Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Mekanın sorumlusu Sefa K. Da ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.
Son Güncelleme: 19.12.2020 21:24