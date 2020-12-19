Konya'da yasakları hiçe sayan eğlence merkezine polis müdahalesi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele alanında ki çalışmalarına devam ediyor. Yapılan denetimler doğrultusunda dün gece saat 22:45 sularında merkeze bağlı Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Ayvazlar Sokak’ta bulunan bir eğlence merkezinin açık olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri eğlence merkezinde yaptıkları inceleme sonucunda iş yerinin ruhsatsız olduğunu belirlediler. Söz konusu mekanda, işletme için gereken izin belgelerinin olmamasına rağmen, tütün ürünleri kullanımına izin verdikleri, canlı müzik yaptıkları ve açık olarak alkol sunumu olduğu belirlendi.

Mekanda, farklı iş alanlarında çalışmakta olan 22 kişiye izin belgeleri olmadığı için işlem yapıldı. Ayrıca, 23 kişiye de sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma yasağına uymadıkları için cezai işlem yapıldı.

Söz konusu mekan Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Mekanın sorumlusu Sefa K. Da ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.