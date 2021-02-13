Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Konya’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltıların da olduğu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekti.

Operasyonlar, Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda Afganistanlı olduğu belirlenen M.M.K adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler bir adrese baskın düzenlerken baskın sonucunda 0,87 gram esrar, 63 hap, 56 gram eroin, 171,40 gram sentetik uyuşturucu yakalanırken M.M.K tutuklandı.