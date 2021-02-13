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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Konya Ereğli'de düzenlenen operasyonlar ile uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişi ve adreslere baskın düzenlendi. Baskınlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:13
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Konya’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltıların da olduğu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı dikkat çekti.

Operasyonlar, Konya’nın Ereğli ilçesinde düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda Afganistanlı olduğu belirlenen M.M.K adlı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler bir adrese baskın düzenlerken baskın sonucunda 0,87 gram esrar, 63 hap, 56 gram eroin, 171,40 gram sentetik uyuşturucu yakalanırken M.M.K tutuklandı.  



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğliOperasyon1 Gözaltı
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