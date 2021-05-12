Konya'da seyyar satıcılar mahallelerinde tezgah kurup satış yaptı

Konya’da sokağa çıkma yasağı olması nedeni ile bayram öncesinde seyyar satıcılar sokakta tezgah kurdular. Büyük bir kalabalığın bulunduğu sokaklarda koronavirüs kuralları da ihmal edildi.

29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona eren tam kapanma sürecine bayramda dahil edilmişti. Bayram öncesinde kapanma bulunması nedeni ile sokağa çıkma yasağında seyyar satıcılar sokak aralarında tezgahlar kurdular. Konya’ya bağlı Karatay ilçesinde Semsi Tebrizi Mahallesi’nde satıılar tarafından kurulan tezgahlara özellikle Suriye uyruklu kişiler büyük ilgi gösterdi. Tezgahlarda alışveriş yapan kişiler korona virüs kurallarını ihlal ederek sosyal mesafeye uymadıkları gözlerden kaçmadı.

Mahallede görev yapan emniyet ekipleri tezgah açan seyyar satıcıları uyararak sosyal mesafeye uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.