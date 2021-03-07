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Konya'da savrularak refüje çarpan motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden döndü!

Konya ilinin Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsünün savrularak önce refüje aradından 50 metre süreklendiği kazada motosiklet sürücüsü feci kazadan yaralı olarak kurtuldu.

07 Mart 2021 Pazar 11:09
Konya'da savrularak refüje çarpan motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden döndü!
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Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü refüje çarpmasının etkisiyle savrularak sürüklenmesinin ardından durabildi. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Akşam saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden hastane yönüne seyir halinde olan F.A. idaresindeki 42 AHY 894 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüj çarpmasının ardından 50 metre mesafede sürüklenen motosiklet sürücüsü kazadan aralı olarak kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan F.A. isimli vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedavisi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:09
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Anahtar Kelimeler:
KonyaMotosiklet KazasıKaza HaberiEreğli
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