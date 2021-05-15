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Konya'da polise silahlı saldırı!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde evine gitmek üzere yola çıkan bir polis memurunun üzerine ateş açıldı. Emniyet güçleri polise saldıran zanlıları düzenlediği operasyonla yakaladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:41
Konya'da polise silahlı saldırı!
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Konya ilinin Selçuklu ilçesindeki Yeni İstanbul Caddesindeki, Konya Emniyet Müdürlügü Özel Harekat Şube Müdürlügünde görevli olan 42 yaşında polis memuru M.B., mesainin bitmesinin sonrasında motosikleti ile evine gitmek üzere yola çıktı.

Kısa süre sonrada bir arabanın kendisini takip ettiğini anlayan polis memuru, muhtemel bir silahlı çatışmaya karşılık yolunu değiştirip boş yola girdi.

Polise ateş açıldı

Aracın içerisindeki üç kişi polise ateş açtı. M.B. ise havaya ateş edip zanlılara karşılık verdi. Olay sonrasında emniyet güçleri hareket geçerek, zanlıları yakalamak için çalısma başlatı.

Ekipler, tespit ettikleri iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla Hüseyin T., Mehmet T. ile A.A. gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalar da 13 tane plastik tüp içinde uyuşturucu madde metamfetamin, bonzai, yesil reçeteli ilaçlar, hasas terazi, klozetin su haznesine saklanan poset içinde bir silah ve mermi ele geçirdi. Zanlıların emniyetteki sorgularına devam ediliyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 17:41
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Anahtar Kelimeler:
KonyaSelçukluPolisSaldırı
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