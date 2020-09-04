Konya'da kum fırtınası görüşü kapattı! Zincirleme trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Konya – Aksaray istikametinde yaşanan kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin kapanması nedeniyle bölgede iki zincirleme trafik kazası yaşandı. 10 aracın karıştığı kaza sonucunda 8 kişi yaralanırken, fırtına sebebiyle yol ulaşıma kapandı.
Aksaray’da 3 aracın karıştığı trafik kazasındaysa 4 kişi yaralandı ve yaralı 8 kişinin ihbarıyla bölgedeki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerden sonra hastanelere kaldırıldı. Fırtına sebebiyle karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Son Güncelleme: 04.09.2020 16:57