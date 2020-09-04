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Konya'da kum fırtınası görüşü kapattı! Zincirleme trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Konya'da aniden etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle sürücülerin görüşü kapandı. Yaşanan 2 zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

04 Eylül 2020 Cuma 16:57
Konya'da kum fırtınası görüşü kapattı! Zincirleme trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
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Konya – Aksaray istikametinde yaşanan kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin kapanması nedeniyle bölgede iki zincirleme trafik kazası yaşandı. 10 aracın karıştığı kaza sonucunda 8 kişi yaralanırken, fırtına sebebiyle yol ulaşıma kapandı.


Saat 14.40 sularında yaşanan olay kent merkezi girişinde meydana geldi. Aniden başlayan fırtına etkisiyle görüş mesafesi sıfır metreye kadar düştü ve Konya yönüne gelmekte olan 7 otomobil zincirli kazaya karıştı ve toplam 4 kişi yaralandı.

Aksaray’da 3 aracın karıştığı trafik kazasındaysa 4 kişi yaralandı ve yaralı 8 kişinin ihbarıyla bölgedeki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerden sonra hastanelere kaldırıldı. Fırtına sebebiyle karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.



Son Güncelleme: 04.09.2020 16:57
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Anahtar Kelimeler:
KonyaTrafik Kazası
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