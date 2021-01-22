Konya'da kendisinden boşanmak isteyen eşinin evini ateşe verdi!

Olay, Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin K. isimli şahıs ayrı yaşadığı eşi Aysel K.’nın kendisine boşanma davası açtığını öğrendi.
Evi ateşe verdi
Alaattin K., serbest kaldıktan sonra eşi Aysel K.’nın bulunduğu eve giderek evi ateşe verdi. Evde bulunan 5 kişi kendilerini güçlükle dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü. Evi ateşe verdikten sonra kaçan Alaattin K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Güncelleme: 22.01.2021 23:36