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Konya'da kendisinden boşanmak isteyen eşinin evini ateşe verdi!

Konya'da bir şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşinin bulunduğu evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

22 Ocak 2021 Cuma 23:36
Konya'da kendisinden boşanmak isteyen eşinin evini ateşe verdi!
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Olay, Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin K. isimli şahıs ayrı yaşadığı eşi Aysel K.’nın kendisine boşanma davası açtığını öğrendi.

Evi ateşe verdi

Boşanma dilekçesi eline ulaşan Alaattin K., eşinin ailesinin evine gitti. Şahıs, evde çıkan tartışma sonrasında şikayet üzerine gözaltına alındı. Karakola götürülen Alaattin K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alaattin K., serbest kaldıktan sonra eşi Aysel K.’nın bulunduğu eve giderek evi ateşe verdi. Evde bulunan 5 kişi kendilerini güçlükle dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü. Evi ateşe verdikten sonra kaçan Alaattin K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
BursaBoşanmaYangın
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