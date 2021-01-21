Konya'da karı koca sokak ortasında öldürüldü

Konya ilinin Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda marketten alışveriş yapıp eve dönen Abdullah Koçak ve Gonca Koçak çifti yolda bir senedir husumetli oldukları Özkan C. ile karşılaştılar.

Kurşun yağmuruna tuttu

Özkan C. silahını çıkararak Koçak çiftini kurşun yağmuruna tuttu. Vücutlarının birçok yerine isabet ederek yaralanan çift kanlar içinde kaldı. Olayın sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Abdullah ve Gonca Koçak çifti hayatlarını kaybetti. Aracıyla olay yerinden kaçan Özkan C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan ve ölen Koçak çiftinin oğlu Emre Koçak, silah seslerinden sonra pencereden bakarak baba ve annesinin cansız bedenlerini gördü. Çiftin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.