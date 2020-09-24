Konya'da kahreden haber! Öğretmen çift online dersteyken kızları balkondan düşerek can verdi

Kahreden üzücü olay dün Konya Çumra'da yaşandı.
İlçe'de yaşayan ve bir devlet okulunda öğretmen olarak çalışan Musfafa B. ve eşi Deniz B. uzaktan eğitim sebebiyle akşam saatlerinde online ders eğitimi için hazırlık yaptı.
Öğretmen çift ders saatleri geldiğinde ikiside aynı ayna öğrencilerine uzaktan eğitim verebilmek içinde ayrı ayrı online derse başladılar.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede talihsiz kızın hayatının kaybettiğini tespit etti. Küçük kızın cansız bedeni ambulans ile hastaneye kaldırılırken, öğretmen çift acı haber karşısında yıkıldı.
Polis ise bu üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 24.09.2020 08:28