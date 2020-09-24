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Konya'da kahreden haber! Öğretmen çift online dersteyken kızları balkondan düşerek can verdi

Konya Çumra'da görev yapan bir öğretmen çift uzaktan eğitim sebebiyle online ders anlattıkları esnada 2 yaşındaki kızları balkondan düşerek can verdi

24 Eylül 2020 Perşembe 08:28
Konya'da kahreden haber! Öğretmen çift online dersteyken kızları balkondan düşerek can verdi
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Kahreden üzücü olay dün Konya Çumra'da yaşandı.

İlçe'de yaşayan ve bir devlet okulunda öğretmen olarak çalışan Musfafa B. ve eşi Deniz B. uzaktan eğitim sebebiyle akşam saatlerinde online ders eğitimi için hazırlık yaptı.

Öğretmen çift ders saatleri geldiğinde ikiside aynı ayna öğrencilerine uzaktan eğitim verebilmek içinde ayrı ayrı online derse başladılar.


Öğretmen çift ders anlattığı sırada feci bir olay meydana geldi. Mustafa ve Deniz çiftinin 2 yaşlarınadaki kızlar Kumsal B. o esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Küçük kızın bu anlarının gören çevredekiler vatandaşlar hemen 112 sağlık ve polis ekiplerini aradı ve ekipler olay yerine intikal etti.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede talihsiz kızın hayatının kaybettiğini tespit etti. Küçük kızın cansız bedeni ambulans ile hastaneye kaldırılırken, öğretmen çift acı haber karşısında yıkıldı.

Polis ise bu üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 08:28
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Anahtar Kelimeler:
Konyaçumraöğretmen çift
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