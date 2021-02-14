Konya'da işe gitmek için yola çıkan genç tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Konya’nın Karapınar ilçesinde yaşadığı öğrenilen 21 yaşındaki Gökhan Dinç, işe gitmek için elektrikli motoruyla yola çıktı.

Çetmi Mezarlığı Kavşağı üzerinde bu sabah saat 09:00 sularında Gökhan Dinç’in kullandığı elektrikli motoraçarptı. Tırın altında kalan Gökhan Dinç,yerinde hayata gözlerini yumdu. Gökhan Dinç’in 2013 yılında vefat eden babasının ardından 2 kız kardeşi ile annesine baktığı ve evini geçindirmeye çalıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç Gökhan’a çarpan tırın sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.