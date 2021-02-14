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Konya'da işe gitmek için yola çıkan genç tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Konya’nı Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç elektrikli motorla iş gidiyordu. 21 yaşındaki genç işe gittiği sırada tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

14 Şubat 2021 Pazar 15:21
Konya'da işe gitmek için yola çıkan genç tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Konya’nın Karapınar ilçesinde yaşadığı öğrenilen 21 yaşındaki Gökhan Dinç, işe gitmek için elektrikli motoruyla yola çıktı.

Çetmi Mezarlığı Kavşağı üzerinde bu sabah saat 09:00 sularında Gökhan Dinç’in kullandığı elektrikli motora tır çarptı. Tırın altında kalan Gökhan Dinç, kaza yerinde hayata gözlerini yumdu. Gökhan Dinç’in 2013 yılında vefat eden babasının ardından 2 kız kardeşi ile annesine baktığı ve evini geçindirmeye çalıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç Gökhan’a çarpan tırın sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan DinçKazaTırKonya
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