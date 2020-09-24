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Konya'da ilginç hırsızlık! Kafasına karton geçiren kişi motosiklet çaldı

Konya'da bir kişi kafasına karton geçirerek işyerinin önündeki motosikleti çaldı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:52
Konya'da ilginç hırsızlık! Kafasına karton geçiren kişi motosiklet çaldı
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Konya’da kafasına karton kutu geçiren bir kişi işyeri önündeki motosikleti çaldı.


Merkez Selçuk ilçesinde yaşanan olayda kafasına karton kutu geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi mobilya mağazası önündeki motosikletlerin yanına yaklaştı. Bir süre motosikletlerin başında bekleyen hırsızlık şüphelisi, motosikleti sürüp olay yerinden kaçtı.

İşyeri güvenlik kamerasının görüntülediği olayda, motosiklet sahibi durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

‘’2 tane motorum çalındı.’’

Motosikletin sahibi Kasım Erten, yukarıda yemek yaptığı sırada motosikletin çalındığını belirtti. Kameraları incelediğini anlatan Erten, kafasına karton geçiren kişinin gelip motorunu çaldığını dile getirdi. 2 motorunun çalındığını ve birinin faturası olmadığı için polisin elinden aldığını aktaran Erten, ‘’Bundan sonra motor almayacağım zaten motordan yana şansım yok.’’ diyerek tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:52
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Anahtar Kelimeler:
KonyaHırsızlık
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