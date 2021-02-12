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Konya'da hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı

Konya’nın Kulu ilçesinde hareket halindeki bir araçtan dumanlar yükseldi. Aracın motor kısmının yandığı görüldü.

12 Şubat 2021 Cuma 21:41
Konya'da hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı
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Kulu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde hareket halinde olan Hasan Köse’nin kullandığı araç bir anda alev aldı. Aracın motor kısmından dumanlar yükselirken, Hasan Köse aracı panikle durdurdu ve araçtan aşağı indi.

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine belirtilen bölgeye geldi. Araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürse de, otomobil kullanılamaz duruma geldi. Öte yandan yangının motor kısmında bulunan ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle çıktığı söyleniyor.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
KonyaOtomobilYangın
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