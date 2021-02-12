Konya'da hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı

Kulu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde hareket halinde olan Hasan Köse’nin kullandığı araç bir anda alev aldı. Aracın motor kısmından dumanlar yükselirken, Hasan Köse aracı panikle durdurdu ve araçtan aşağı indi.

İtfaiye ekipleri ihbar üzerine belirtilen bölgeye geldi. Araca müdahale eden itfaiye ekipleriı kısa süre içerisinde söndürse de,kullanılamaz duruma geldi. Öte yandan yangının motor kısmında bulunan ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle çıktığı söyleniyor.