Konya'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınbiraderlerini vurup kaçtı

Akıllara durgunluk veren olay gece saatlerinde, Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim G. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Ceren G.’ye şiddet uyguladı. Ceren G. ise şiddet gördükten sonra dayanamayarak babasının evine döndü.

Eve götürmek istedi

Damat ve kardeşleri ateş açtı

İbrahim G., kardeşlerini yanına alarak kayınpederi Yücel U.’nın evini basarak eşini eve götürmek istedi. Baba Yücel U. ise kızının götürülmesine izin vermeyerek damadına tepki gösterdi.

Bunun üzerine damat ve kardeşleri tekrar eve gelerek kayınpederi ve ailesine ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucu Yücel U ve 2 oğlu vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri İbrahim G. ile iki kardeşinin yakalanması için çalışma başlattı.