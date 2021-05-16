Konya’da büyük kaza! 4 kişi yaralandı!

’nınilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelensonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle gerçekleşen kaza sonucu araçlar ağır hasar aldı. Kazanın şiddetiyle beraber sürüklenen araçlar, yol kenarında bulunmakta olan bir apartmanın bahçesine savruldu. Kaza sonucu yaralanan 4 kişinin herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.