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Konya’da büyük kaza! 4 kişi yaralandı!

Konya’da bir cip ile hafif ticari araç kazayla sürüklendi. Kaza sonucunda toplam 4 kişi yaralandı.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:49
Konya’da büyük kaza! 4 kişi yaralandı!
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Konya’nın Ereğli ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bir cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle gerçekleşen kaza sonucu araçlar ağır hasar aldı. Kazanın şiddetiyle beraber sürüklenen araçlar, yol kenarında bulunmakta olan bir apartmanın bahçesine savruldu. Kaza sonucu yaralanan 4 kişinin herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:49
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KonyaKazaTrafik KazasıCip Ile Hafif Ticarı Araç çarpıştı4 YaralıEreğli
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