Konya'da birer dakika ara ile 3 deprem meydana geldi!

Konya’da yaşanan deprem olayları vatandaşları korkuttu. Bir dakika ara ile 3 deprem meydana gelirken yapılan açıklamalarda depremlerin 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama
Depremden hemen sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan depremler sonrasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Depremi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Konya Valiliği ‘can ve mal kaybı yok’ dedi
Konya Valiliği ise depremden sonra yazılı açıklamayı kamuoyuna iletti. Yazılı açıklamalarda yaşanan 3 deprem sonrasında herhangi can ve mal kaybı yaşandığına dair ihbar alınmadığı depremlerin olumsuz etkilerinin olmadığı belirtildi.
Son Güncelleme: 09.02.2021 20:27