Konya'da birer dakika ara ile 3 deprem meydana geldi!

Konya’da yaşanan deprem olayları vatandaşları korkuttu. Bir dakika ara ile 3 deprem meydana gelirken yapılan açıklamalarda depremlerin 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama

AFAD Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 9 Şubat 2021 saat 18.51’de Konya’nın Tuzlukçu ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi. 7 kilometre derinlikte yaşanan depremin sonrasında 18.52’de 4.0, 18.53’te ise 4.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremin merkezi Tuzlukçu olarak açıklanırken çevrede bulunan Akşehir, Yunak, Çeltik ilçelerinde de depremin hissedildiği belirtildi.

Depremden hemen sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan depremler sonrasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Depremi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konya Valiliği ‘can ve mal kaybı yok’ dedi

Konya Valiliği ise depremden sonra yazılı açıklamayı kamuoyuna iletti. Yazılı açıklamalarda yaşanan 3 deprem sonrasında herhangi can ve mal kaybı yaşandığına dair ihbar alınmadığı depremlerin olumsuz etkilerinin olmadığı belirtildi.