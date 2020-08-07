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Konya'da bir kuyumcu 2 silahlı hırsızı başarıyla engelleyip polise teslim etti! İşte o anlar

Konya'da bir kuyumcu 2 silahlı hırsızı başarıyla engelleyerek polise teslim etti. Kuyumcunun hırsızlara pabuç bırakmadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

07 Ağustos 2020 Cuma 17:42
Konya'da bir kuyumcu 2 silahlı hırsızı başarıyla engelleyip polise teslim etti! İşte o anlar
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Konya’da kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırı kuyumcunun müdahalesiyle önlendi. Soygunculardan birisi bacağından yaralanırken, diğeri de etkisiz hale getirildi.


Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Abdullah Koyuncu, işyerine pompalı tüfekle giren 19 yaşındaki A.T. ile M.H.’nin soygun girişimini önledi. Koyuncu, M.H.’yi bacağından yararlarken diğer hırsızı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Sabah saatlerinde eşiyle dükkanını açan Koyuncu’nun işyerine müşteri gibi gelen bir kişi işyeri sahibini oyalamaya başladı. O esnada bisikletiyle giriş yapan M.H. silah doğrultarak Koyuncu’nun altınlarını çalmak için harekete geçti.

‘’Silah doğrultulunca kendi silahımı çıkardı.’’

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koyuncu, dükkana gelen iki kişinin altınları çalmak istediğini belirtti ve silah doğrultulduğunu gördükten sonra şüphelilerden birisine ateş ettiğini belirtti. Yaşanan olaylardan sonra polisi aradığını dile getiren Koyuncu’nun o anları güvenlik kamerasına da yansıdı.




Son Güncelleme: 07.08.2020 17:42
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