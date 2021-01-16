Konya’da akılalmaz olay! Eşinin ve kızının üstüne kaynar su döktü!

Konya’da yaşayan Ali. A ve Rukiye çifti 5 yıl önce evlendi. Bu evliliklerinden 1,5 yaşında kızları bulunan çift son zamanlarda şiddetli geçimsizliğin görüldüğü söylendi. Rukiye A. 2 sene önce evlerini terk ederek ailesinin yanına gitmesi ve 8 ay kadar ayrı kalan çift Rukiye A. hamile kaldığı için tekrardan barışıp, birlikte yaşama kararı aldılar.

Rukiye A.’nın iddiasına göre sabah kahvaltısı için eşini uyandırmak istemesi ve bu duruma sinirlenen Ali. A ısıtıcıdaki kaynayan suyu eşinin üzerine döktü. Olay sırasında küçük kızının yanında bulanan kızda yaralandı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine gözaltına alınan Ali A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





“Acıdan bayıldım!”

İfadesi alınan Rukiye A. her sabah olduğu gibi o sabahta kahvaltı hazırladığını ve eşini uyandırması üzerine sinirlenince yanlarına gidip kaynar suyu sırtından döktüğünü söyleyen acılı eş acıdan bayıldığını belirtti. Kendisine geldiğinde banyoda bulunduğunu söyleyen genç anne çocuğunun ağlama sesleri geldiğini söyledi.

Komşusuna sığınarak çocuğunu ve kendi canını kurtaran acılı anne sözlerine devam etti “O babasını ararken çocuğumu kucağıma aldım ve karşı komşuma sığındım, yardım ettiler bana. Serbest bırakılmış. Benim ve çocuğumun can güvenliğimiz yok ve tehlikede'' dedi.





Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve asla bu olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Rukiye A. en ağır ceza alması için uğraşacağını söyledi.