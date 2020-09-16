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Konya'da acemi soyguncuyu ayak izleri ele verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde markette hırsızlık yaptığı iddia edilen acemi soyguncuyu ayak izleri ele verdi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 17:13
Konya'da acemi soyguncuyu ayak izleri ele verdi
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde markette hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kişi ardında bıraktığı ayak izleri nedeniyle yakalandı. Hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kurucuova Mahallesi’nde yaşanan olayda Mehmet Şemsi A. marketini açmak için sabah işyerine geldiği sırada kapı kilidinin kırık olduğunu tespit etti. İçerisinin dağıldığını gören işyeri sahibi, 10 karton sigara, 163 TL madeni para ve güvenlik kamera kaydının çalındığını beyan ederek jandarmaya başvuruda bulundu.

Malzemeler de ele geçirildi

Hırsızlık şüphesiyle savcılık tarafından çıkarılan arama kararını müteakip ikametgahı ve eklentilerde yapılan aramalarda marketten çalınan malzemelerin tamamına da el konuldu. Hırsızlığa konu olan çalıntı malzemeler market sahibine teslim edilirken, şüpheli Ahmet Ali A. jandarma tarafından gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 16.09.2020 17:13
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Anahtar Kelimeler:
KonyaHırsızlık
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