Konya-Antalya yolu yoğun kar yağışı nedeni ile tırlara kapatıldı

Konya-Antalya yolunda başlayan yoğun kar yağışı sebebi ile bir süreliğine tırların geçişine kapandı. Yolu yalnızca zinciri bulunan araçlar kullanabiliyor.

Konya-Antalya yolu Alacabel tarafında etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile trafikte zor anlar yaşandı. Trafik ekipleri tarafından sürekli tuzlama yapılıyor ancak buzlanma nedeni ile zinciri bulunmayan araçların ve tırların yolu kullanımına müsaade edilmiyor.

Bölgede kar kalınlığının da 15 santimi bulması nedeni ile Marangozlar Kavşağı itibari ile büyük tırların yolu kullanıma kapatıldı. Bölgede karla mücadelenin kar küreme araçları ve tuzlama araçları ile devam ettiği öğrenildi.