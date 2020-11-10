Konya Akkise'de patlama sesi kokuttu!

Konya’nın Ahırlı ilçesine bağlı olan Akkise mahallesinde duyulan patlama sesi mahalle sakinlerini korkuttu. Mahallede yaşayan vatandaşlar direkt olarak polis ve jandarma ekiplerini ararken konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Polis ve jandarma ekiplerinin sesin geldiği bölgede yaptığı incelemelerde bir sonuç çıkmadığı açıklanırken sosyal medyada yapılan paylaşımlar merak ettirdi.

Uçak mı düştü?

Mahallenin tamamında duyulan patlama sesi panik yaratırken patlama sesinin neden kaynaklandığı bilinmiyor. Konu ile ilgili çalışma ve aramalar devam ederken bazı sosyal medya hesaplarında o bölgede Pegasus firmasına ait bir yolcu uçağının düştüğü ile ilgili iddialar gündeme geldi.