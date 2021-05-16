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Kontrolden çıkan cip alt yola devrildi: 7 yaralı

Trabzon Vakfıkebir'de kontrolden çıkan cip devrilerek yolun altında bulunan yola düştü. Araçta bulunan ikisi çocuk 7 kişi kazada yaralanırken yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:55
Kontrolden çıkan cip alt yola devrildi: 7 yaralı
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Trabzon’a bağlı Vakfıkebir ilçesinde seyir halinde olan cip kontrolden çıkarak alt yola yuvarlandı. Araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Olay Trabzon’a bağlı Vakfıkebir ilçesi Deregözü Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.Ç isimli kişi tarafından kullanılan 61 HG 100 plakalı cip, kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyeti kaybetmesi ile yoldan çıkan araç aşağıda bulunan alt yola devrildi. Çevrede yaşayan kişilerin ihbarları üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ters dönen araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Araçta bulunan ikisi çocuk olmak üzere 7 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken hastaneye kaldırılan iki çocuk yedi kişinin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonKaza
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