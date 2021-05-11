Kontrolden çıkan araç duvar kenarında oturan talihsiz adama çarptı

Antalya’da kontrolden çıkan bir araç yol kenarında oturan bir adama çarptı. Duvarın kenarında oturan adam araç ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay Antalya’ya bağlı Kepez ilçesinde Mehmet Atay Caddesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. 07 ADE 615 plakalı aracı kullanan 32 yaşındaki Sevinç K.Ç isimli kişi kavşakta dönerken aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç Yol kenarında bulunan duvara yaslanmış oturmakta olan 32 yaşındaki Abdullah Tezen’e çarptı. Araç ile duvar içinde sıkışan Abdullah Tezen olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kepez emniyeti görevlileri araç sürücüsü Sevin K.Ç’yi emniyete götürürken Abdullah Tezen ise otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.