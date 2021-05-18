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Kontrolden çıkan araç baraj gölüne devrildi: 3 yaralı

Kars'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak Kars Baraj Gölü'ne devrildi. Araçta bulunan 3 kişi aracın içinde sıkışarak yardım beklerken gençlerin yardımına Kars Beldiyesi itfaiye ekipleri koştu. Araçta sıkışan kişiler itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı.

18 Mayıs 2021 Salı 23:52
Kontrolden çıkan araç baraj gölüne devrildi: 3 yaralı
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Kars’ta kontrolden çıkan araç baraj gölüne düştü. Araçta sıkışıp kalan üç kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişiler tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay Kars’a bağlı Dereiçi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Yolda seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak Kars Baraj Gölü’ne düştü. Araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi araçta sıkışıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan üç kişiyi kurtardı. Baraja girerek araçta kalan kişileri kurtaran itfaiye ekiplerinin kıyıya taşıdığı gençler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi için hastaneye kaldırılan ve genç olduğu öğrenilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 18.05.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
KarsKaza
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