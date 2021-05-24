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Kontrol noktasında giren alkollü sürücü 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

Kocaeli'de alkollü olarak araç kullanan kişi polisin kontrol noktasına kontrolden çıkarak girdi. Kontrol noktasında bulunan iki vatandaş ve bir polise çarpan kişi üç kişiyi yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:19
Kontrol noktasında giren alkollü sürücü 3 kişinin yaralanmasına neden oldu
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Kocaeli’de alkollü bir sürücü kullandığı araç ile polislerin kontrol noktasına çarptı. Kontrol noktasında bulunan üç kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay Kocaeli’ye bağlı Derince ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde bulunan D100 karayolunda yaşandı. Bölgede kontrol noktasında kontrol yapan polislere, kullandığı 41 BC 327 plakalı aracı kullanan alkollü sürücü Erkan Ö. Çarptı. Sürücünün 2.33 promil alkollü olduğu öğrenilirken denetim noktasında görev yapan ve otomobilde bulunan biri polis üç kişi yaralandı.

Polis memurunun isminin Halit Yeşil olduğu öğrenilirken diğer iki kişin ismine ise henüz ulaşılamadı. Yaralı polisler Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 02:19
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Anahtar Kelimeler:
KontrolKazaNoktası
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