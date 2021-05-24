Kontrol noktasında giren alkollü sürücü 3 kişinin yaralanmasına neden oldu

Kocaeli’de alkollü bir sürücü kullandığı araç ile polislerin kontrol noktasına çarptı. Kontrol noktasında bulunan üç kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Olay Kocaeli’ye bağlı Derince ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde bulunan D100 karayolunda yaşandı. Bölgede kontrol noktasında kontrol yapan polislere, kullandığı 41 BC 327 plakalı aracı kullanan alkollü sürücü Erkan Ö. Çarptı. Sürücünün 2.33 promil alkollü olduğu öğrenilirken denetim noktasında görev yapan ve otomobilde bulunan biri polis üç kişi yaralandı.

Polis memurunun isminin Halit Yeşil olduğu öğrenilirken diğer iki kişin ismine ise henüz ulaşılamadı. Yaralı polisler Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.