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Konteyner kente ilk konteynerler geldi

İzmir’de yaralar sarılmaya çalışılıyor. İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedeler için geçici olarak konaklayacakları konteyner kent için ilk konteynerler geldi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 09:56
Konteyner kente ilk konteynerler geldi
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İzmir'de meydana gelen korkunç deprem sonrasında evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerin geçici olarak kalacakları konteyner kent için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir haftaya kadar hazır olması beklenen konteyner kent alanına ilk konteynerler Erzincan'dan gelerek alana giriş yaptı.


İzmir'de meydana gelen korkunç deprem sonrasında evi yıkılan ya da hasarlı olan depremzedelerin konaklayacağı konteyner için kentteki çalışmalar sürüyor. Çalışmaların son sürat devam ettiği alanda konteyner kentin 1 haftaya kadar hazır olması planlanıyor. Getirilen konteynerlerden, ilk dördü Erzincan'dan gelerek alana giriş yaptı.

Depremden en çok etkilenen İlçe Bayraklı ilçesindeki Adalet Mahallesinde yapılması planlanan konteyner kent 46 bin metrekarelik alanın içerisine yerleştirilecek. İlk etapta 550 konteyner kurulacak. Her konteyner 5 kişilik bir aile için planlandı. Kentin yapım aşamasında 100 personelin çalıştığı  alanın  bir haftada tamamlanması planlanıyor. 



Son Güncelleme: 14.11.2020 09:56
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Anahtar Kelimeler:
IzmirBayraklıKonteyner Kent
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