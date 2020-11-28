'Konaklama Tesislerindeki Restoranlar' ile ilgili genelge İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine gönderildi

Bir süre önce Türkiye’de artan vakalar nedeniyle tekrar tedbir alınmaya başlanmıştı. Bu doğrultuda tüm illere gönderilen tedbir genelgesi ile kontrollü sosyal hayat adı altında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve oluşacak riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlendi. Bu önlemleri içeren genelge tüm Türkiye’ye gönderildi.

Bu genelge ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme¬-içme yerleri kapatılarak sadece 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel¬-al hizmeti verecek şekilde hizmet verebilecekleri duyrulmuştu. Ayrıca restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecekler.

Yeme – İçme faliyetlerinin oteller ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan restoran ve lokantaların ne şekilde işleyeceği ise İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede açıkça ifade edilmiş ancak kurallara uymayan bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı hizmetleri sunulduğu gözlenmesinin ardından “Konaklama Tesislerindeki Restoranlar” konulu bir genelge gönderildi.

Bu doğrultuda;

1. Yeme-içme yerlerine getirilen sadece paket servis faaliyeti Oteller ve konaklama yerleri için sadece kendi müşterilerine geçerli olmayacak ve bu tarz yerler müşterilerine hizmet verebilecekler.

2. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket serviste bulunamayacak.

3. Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak.

4. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin kimlik tespitleri güvenlik ekipleri tarafından denetlenerek müşreri olup olmadıkları sorgulanacak.

5. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantalarda müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) saat 22:00 dan sonra kesinlikle yapılmayacak.

Genelgede belirtilen şartlara uymayan işletmelere idari işlem tesis edilecek. Öte yandan suç teşkil edilen olaylarda Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

