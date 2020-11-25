Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor repliği ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz koronavirüse yenildi

Oyuncu Muhittin Korkmaz Öldü Mü?

Cem Yılmaz filmlerinden tanıdığımız oyuncu Muhittin Korkmaz yakalandığı Covit-19 virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetmiştir. Oyuncunun hayatını kaybettiğini Cem Yılmaz abisi Can Yılmaz sevenlerine duyurdu.

Hem tiyatro hem de sinema oyuncusu olan Muhittin Korkmaz koronavirüsten dolayı vefat etmiştir.

Muhittin Korkmaz, Cem Yılmaz ile beraber G.O.R.A, A.R.O.G,, Pek Yakında,filmlerinde rol almıştır. G.O.R.A filminde sıklıkla ‘ Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!’ repliği ile akıllarda kalmıştır.

Muhittin Korkmaz’ın vefat haberini Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz sosyal medya hesabından vatandaşlara duyurmuştur.

Can Yılmaz yapmış olduğu paylaşımda ‘G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif 216 filmlerinde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz’ı maalesef koronavirüs hastalığı nedeniyle etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun’ ifadelerini kullanarak üzüntüsünü belirtmiştir.