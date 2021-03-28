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Kokain değil pudra şekeriydi diye ifade veren Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı!

Aracında kokain kullandığı gerekçesi ile gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde kokain kullanmadığını sadece şaka amaçlı pudra şekeri çektiklerini söylediği ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerin ardından AK Parti Genel Merkez personelliği görevinde alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun ifade sinin hemen ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

28 Mart 2021 Pazar 11:17
Kokain değil pudra şekeriydi diye ifade veren Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı!
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Sosyal medyada AK Parti Genel Merkez'de görevli Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks bir aracın içinde arkadaşlarıyla kokain aldığını dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan AKP'li Ayvatoğlu'nun ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddettiğini ve şaka amaçlı pudra şekeri kullandığını söylediği öğrenildi.

26 Mart tarihinde gözaltına alınan ve bir önceki gün AKP Genel Merkezi’nde olan iş akdi sonlandırılan Kürşat Ayvatoğlu'nun emniyette verdiği ifadesinin ardından Ankara Adliyesi’ne gönderildi. Burada savcılığa tekrar ifade veren Ayvatoğlu verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen kokain çektiği iddialarını reddetti ve arkadaşlarıyla şakalaşma amaçlı pudra şekeri çektiklerini ileri sürerek kendini savundu. Buradaki işlemleri tamamlanan Kürşat Ayvatoğlu'nun adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtilirken, buradan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun tamamen serbest bırakıldığı yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Savcılık makamınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ve başlatılan soruşturma kapsamında ise şüpheliden önekler alınıp madde kullanımıyla ilgili düzenlenecek olan rapor işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açılan dosya kapsamında delillerin değerlendirme durumlarının yapıldığı ve 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin de şüphelinin yurt dışına çıkışını yasaklayan ve belirli yerlerdeki başvuruların adli kontrol tedbirine uyarlama kararı aldığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 28.03.2021 11:17
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Anahtar Kelimeler:
Kürşat AyvatoğluKokainPudra şekeriSerbest Bırakıldı
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