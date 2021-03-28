Kokain değil pudra şekeriydi diye ifade veren Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı!

Sosyal medyada AK Parti Genel Merkez'de görevli Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks bir aracın içinde arkadaşlarıyla kokain aldığını dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan AKP'li Ayvatoğlu'nun ifadesinde uyuşturucu kullandığını reddettiğini ve şaka amaçlı pudra şekeri kullandığını söylediği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun tamamen serbest bırakıldığı yönünde haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Savcılık makamınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ve başlatılan soruşturma kapsamında ise şüpheliden önekler alınıp madde kullanımıyla ilgili düzenlenecek olan rapor işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açılan dosya kapsamında delillerin değerlendirme durumlarının yapıldığı ve 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin de şüphelinin yurt dışına çıkışını yasaklayan ve belirli yerlerdeki başvuruların adli kontrol tedbirine uyarlama kararı aldığı aktarıldı.