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Kocasının cinsel içerikli görüşmelerini kanıtladı fakat mahkeme kabul etmedi!

Son dakika haberine göre boşanma davası açan kadın, eşinin cinsel içerikli görüşmelerinin olduğunu kanıtladı. Ekran görüntülerini alarak dosyaya delil olarak sunan kadın kocasından tazminat ödemesini istedi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:06
Kocasının cinsel içerikli görüşmelerini kanıtladı fakat mahkeme kabul etmedi!
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Konya’da yaşayan bir kadın "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını" düşünerek kocasına boşanma davasında bulundu.

Eşinin cinsel içerikli görüşmelerinin ekran görüntüsünü alan kadın dosyaya delil olarak sundu.

Mahkeme ise "cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda bulunan erkeğin tam kusurlu olduğu" sonucuna ulaştı, tarafların boşanmalarına, davacı kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Hukuka aykırı şekilde eşinin izni olmadan ekran görüntüleri aldığı gerekçesi ile dava yeniden kuruldu.

 Mahkemede davacı olan kadın eşinin sohbet sitelerinde başka kadınlar ile cinsel içerikli sohbet etmesini erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak hukuka aykırı olarak kabul edildi.

Bu anlamda kadının sunduğu deliller dikkate alınmadan hüküm kuruldu.

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IçerikKadınMahkemeEvlilik
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