Kocasını terk edip üvey oğluna kaçan kadından rezalet paylaşım!

Kilo verme macerasını sosyal medya üzerinden paylaşan Rus kadın bu sayede fenomen olarak birçok kitleye ulaştı. Kısa zaman öncesinde üvey oğlu ile birlikteliği olduğunu açıklayan Rus fenomen kendi ülkesi olarak kalmayıp tüm dünyada ses getirdi.



Evli olduğu dönemde üvey oğlu ile aşk yaşadığını dile getiren 35 yaşındaki Balmasheva itirafları işe herkesi şoke etmeyi başardı.

Şu an için ise 20 yaşındaki sevgilisi ile çok mutlu olduğunu söyleyen ve mutluluk pozları paylaşan kadın takipçilerinden destek bekledi fakat istediği desteği göremediği gibi eleştiri yağmuruna tutuldu. 420 bin takipçi olan kadın 410 takipçiye düştü. Bütün dünyada ismi duyulan kadın şu an ki sevgilisi ile tanıştığında kendisinin 22 sevgilisinin ise 7 yaşında olduğunu söyledi.

Rus fenomen dört haftalık hamile olduğunu duyurdu.



