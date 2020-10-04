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Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polisler kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polisler kurtardı. Polisin gözaltına aldığı sırada tehditler savuran cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04 Ekim 2020 Pazar 10:16
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polisler kurtardı
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Güllerpınarı Mahallesi’nde Salı günü saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda Halime O. İle eşi Recep O. Yaşadığı evden kavga sesleri gelince komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği olayda çığlık seslerinin geldiği evin kapısını çaldı ancak açan olmadı.


Kavga seslerinin sürmesi üzerine savcılık izni alan ekipler 1. kattaki evin balkonundan içeriye girdi. Halime O.’ya öldüresiye dayak atan cani koca güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alarak kanlar içinde kalan Halime O. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kanlar içindeki görüntüleri ortaya çıktı

Recep O. tarafından dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 04.10.2020 10:16
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AntalyaAlanyaSon Dakika
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