Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polisler kurtardı

Güllerpınarı Mahallesi’nde Salı günü saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda Halime O. İle eşi Recep O. Yaşadığı evden kavga sesleri gelince komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği olayda çığlık seslerinin geldiği evin kapısını çaldı ancak açan olmadı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kanlar içindeki görüntüleri ortaya çıktı
Recep O. tarafından dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Son Güncelleme: 04.10.2020 10:16