Kocası tarafından öldürülen doktor toprağa verildi

Ankara Çankaya ilçesinde 8 aydır evli olduğu eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Zeynep Erdoğan Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde oğlu ile işkenceye maruz kalan ve aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden kadın doğum doktoru Zeynep Erdoğan toprağa verildi. Doktorun acılı babası Atilla Öğredici, evliliğe pek rızalarının olmadığını ancak 45 yaşında kadına evlenme diyemediğini söyledi. Kızlarının herhangi bir sorunu olup olmadığından bahsetmediği açıklayan baba Öğredici, bir problemden bahsetmediğini 8,9 aydır evli olduklarını açıkladı.

Zeynep Erdoğan’ın arkadaşı, Mehemt Erdoğan’ın indirim için yalan ifade verdiğini, parasını kurtarmaya çalıştığını ve daha önce herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığını da açıkladı.