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Kocaeli’nin TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza!

Kocaeli’nin TEM Otoyolu üzerinde 5 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:22
Kocaeli’nin TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza!
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yer alan TEM Otoyolu üzerinde saat 19.30’da 5 otomobil birbirine çarptı. Kontrolden çıktığı düşünülen otomobillerin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sırasında otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Zincirleme kaza sonrası yol tıkandı. Otomobillerin çekici ile kaldırılması üzerine yollar trafiğe açıldı, polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Polisler kaza üzerine inceleme başlatırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:22
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeTem OtoyoluZincirleme KazaTrafik Kazası
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