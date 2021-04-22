Kocaeli’nin TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza!

22 Nisan 2021 Perşembe 21:22
Kocaeli
’nin Kartepe
ilçesinde yer alan TEM Otoyolu
üzerinde saat 19.30’da 5 otomobil birbirine çarptı. Kontrolden çıktığı düşünülen otomobillerin çarpışması sonucu zincirleme kaza
meydana geldi. Kaza sırasında otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Zincirleme kaza sonrası yol tıkandı. Otomobillerin çekici ile kaldırılması üzerine yollar trafiğe açıldı, polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Polisler kaza üzerine inceleme başlatırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Güncelleme: 22.04.2021 21:22
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