Kocaeli'nde kaybolan doktor için arama çalışmaları başlatıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede çalışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, dün evden çıktıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Tolun’un, aracıyla son olarak Kartepe ilçesi Derbent bölgesinde görüldüğü öğrenildi.
51 yaşındaki doktordan haber yok
AFAD’ın katılımıyla sabah saatlerinde, 51 yaşındaki doktoru arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler, Maşukiye bölgesinde arama çalışmalarını sürdürecek.
Son Güncelleme: 15.01.2021 18:15