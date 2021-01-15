Kocaeli'nde kaybolan doktor için arama çalışmaları başlatıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede çalışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, dün evden çıktıktan sonra kendisine bir daha ulaşılamadı. Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Tolun’un, aracıyla son olarak Kartepe ilçesi Derbent bölgesinde görüldüğü öğrenildi.

51 yaşındaki doktordan haber yok

Dün başlatılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, çalışmasını sonlandırdı. Uğur Tolun’un aracının hangi istikamete gittiğinin belirlenmesi için çevredeki kamera ve telefon sinyalleri incelendi.

AFAD’ın katılımıyla sabah saatlerinde, 51 yaşındaki doktoru arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ekipler, Maşukiye bölgesinde arama çalışmalarını sürdürecek.