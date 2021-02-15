Kocaeli’nde Kaçakçılık Operasyonu: 157 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Yakalandı!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gümrük kaçağı 157 kilogram nargile tütününün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin adresini belirlemiş oldukları iş yerine yaptıkları operasyonda 396 paket halinde bulundurulan 157 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı. Kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheliye ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na uyularak’ işlediği suçtan dolayı işlem yapıldı.
Son Güncelleme: 15.02.2021 22:50