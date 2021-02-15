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Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı nargile tütünü bulunan işyerine düzenlenen baskında 157 kilogram kaçak nargile ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:50
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
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Kocaeli’nde Kaçakçılık Operasyonu: 157 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Yakalandı!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gümrük kaçağı 157 kilogram nargile tütününün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar başlatmasıyla gerçekleştirilen operasyonda 157 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Polis ekiplerinin adresini belirlemiş oldukları iş yerine yaptıkları operasyonda 396 paket halinde bulundurulan 157 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı. Kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheliye ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na uyularak’ işlediği suçtan dolayı işlem yapıldı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:50
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