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Kocaeli'nde galvaniz fabrikasında yangın çıktı!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Galvaniz fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken fabrika çalışanları tahliye edildi. 1 saatten fazla süren müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınırken yangının çıktığı bölge kullanılamaz hale geldi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:27
Kocaeli'nde galvaniz fabrikasında yangın çıktı!
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Kocaeli Kartepe’de Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hem fabrika alanında hem de çevresinde büyük hasara yol açarken fabrika çalışanları yangının çıkması ile birlikte bölgeden tahliye edildi.


Yapılan açıklamalara göre Arslanbey Organize Sanayi’de bulunan Galvaniz fabrikasında nedeni bilinmeyen sebepler ile yangın çıktı.

Fabrika alev topuna döndü

Çıkan yangın kısa sürede büyürken yangının büyümesi ile birlikte fabrika çalışanları tahliye edildi. Fabrika çalışanlarının kısa süre içerisinde tahliyesi sonrasında olay yerine kısa sürede pek çok 112 ekibi gönderildi. İzmir, Derince ve Başiskele bölgesinden gelen itfaiye ekipleri ise 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıktığı bölge kullanılamaz hale geldi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeGalvanizYangın
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