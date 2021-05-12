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Kocaeli'nde bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak yaraladı

Kocaeli'de bir kişi eşi ile aralarında çıkan tartışma sonucunda eşini bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan ve yardım isteyen kadının imdadına komşuları koştu. Komşularının yardımı ile hastaneye kaldırılan talihsiz kadının tedavisi sürüyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:31
Kocaeli'nde bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak yaraladı
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Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinde eşi ile aralarında tartışma çıkan bir kişi eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde Kocaeli Körfez ilçesi Hacıosmanoğlu Mahallesi Uygun Sokak’ta yaşandı. Bir binada beraber yaşayan 30 yaşındaki Burhan Emrah Ş. ve 28 yaşındaki Rabia Buse Ş. Arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Burhan Emrah Ş. Mutfaktan bulduğu bıçakla eşi Ş.’yi on beş yerinden bıçakladı. Yaralı bir şekilde evden çıkarak komşulardan yardım isteyen kadının yardımına komşuları koştu. Talihsiz kadın komşuları tarafından Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Emrah Ş.’yi tutuklayarak gözaltına aldı.

İki çocuğu olduğu öğrenilen kadın, ameliyata alınırken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliTartışma
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