Kocaeli'nde 5 gündür aranan kayıp doktor Uğur Tolun'dan kötü haber!

Kocaeli'nde ikamet eden ve orada özel bir hastanede görevli 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun, 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının verdiği kayıp ihbarı sonrası harekete geçen ekipler bölgede geniş çapta bir çalışma başlatmıştı.

Bölgede etkili olan kar yağışından dolayı aramalarda zorluk yaşayan AFAD ve AKUT ekipleri ilk gün Tolun'a ulaşılamadı. Cuma günü yaklaşık 100 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen arama çalışmalarına hafta sonu Jandarma ve Belediye ekipleri de dahil oldu. Yaklaşık 200 kişinin aradığı doktor Tolun'un arama çalışmaları bugün de devam ederken saat 14:30 sularındaikamet ettiği sitenin arka kısmında bir menfez tespit edildi. Menfezin içerisindeki araçta arama yapan Jandarma kurtarma ekipleri kayıp doktorun cansız bedenini aracın içerisinde buldular.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Dr. Uğur Tolun'un kaza geçirdiğini gösterse de ekipler olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.