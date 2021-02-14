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Kocaeli'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Yaşanan kazada 5 kişinin yaralandığı açıklanırken yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:14
Kocaeli'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Kocaeli’nde yaşanan zincirleme trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Kazada 3’ü tır olmak üzere 1 hafif ticari araç ve 1 yolcu otobüsü kazaya karıştı.

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli mevkisinde meydana geldi. 3 tır, 1 hafif ticari ve 1 otobüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda 2 kişiyi sıkıştığı araçtan kurtarırken yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza sonucunda kapanan yol 1 saatlik aranın ardından tekrar kullanıma açıldı.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:14
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliZincirleme Trafik Kazası5 Araç5 Yaralı
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