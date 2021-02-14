Kocaeli'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli’nde yaşanan zincirleme trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Kazada 3’ü tır olmak üzere 1 hafif ticari araç ve 1 yolcu otobüsü kazaya karıştı.

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli mevkisinde meydana geldi. 3 tır, 1 hafif ticari ve 1 otobüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda 2 kişiyi sıkıştığı araçtan kurtarırken yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

Yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza sonucunda kapanan yol 1 saatlik aranın ardından tekrar kullanıma açıldı.