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Kocaeli'nde 2 kişiyi silahla yaralayan şahıslar bağ evinde kıskıvrak yakalandılar!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yolda giden otomobilden ateş eden şahıslar 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. M.K. ve Y.Y isimli şahıslar saklandıkları bağ evinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:38
Kocaeli'nde 2 kişiyi silahla yaralayan şahıslar bağ evinde kıskıvrak yakalandılar!
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Kocaeli'nde 2 Kişiyi Silahla Yaralayan Şahıslar Bağ Evinde Kıskıvrak Yakalandılar!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yolda giden otomobilden ateş eden şahıslar 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. M.K. ve Y.Y isimli şahıslar saklandıkları bağ evinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, hareket halindeki otomobilden silahla ateş ederek 2 kişiyi yaralayan M.K. ve Y.Y., saklandıkları bağ evinde polis ekiplerince yakalandı. M.K. ve Y.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otomobilleriyle olayın yaşandığı bölgeye gelen kişiler, otoparktaki A.İ.A’ya doğru ateş etmesinin arından olay yerinden uzaklaştı. A.İ.A silahla kolundan yaralanırken, olay yerinden tesadüf eseri geçen M.Ü.O ise kalçasından yaralandı.

Silahlı saldırı sonucunda yaralanan 2 kişi tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldılar. Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesini yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişilerin daha önceden benzer suçlardan sabıkalı olduklarını tespit etti. Sabıka kayıtları bulunan M.K. ve Y.Y., Kartepe’de bir bağ evinde saklanıyorlardı. Bağ evine baskın yapan polis ekipleri M.K. ve Y.Y.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.



Son Güncelleme: 28.01.2021 19:38
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Kocaeli İzmit Silahlı SaldırıSilahlı SaldırıKocaeli İzmitKocaeli2 Yaralı
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