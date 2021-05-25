İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kocaeli’nde 15 yeni hakim görevlendirildi

HSK yaz kararnamesi kapsamında 3070 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Kocaeli’nde 13 hakim ayrılırken 15 yeni hakim görevlendirildi.

25 Mayıs 2021 Salı 21:57
Kocaeli’nde 15 yeni hakim görevlendirildi
Takip Et:

Hâkimler ve Savcılar kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki bir çok hakim ve savcının görev yerinde değişiklikler yaşandı. Yapılan bu değişiklikler yaz karanamesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Hemen hemen her yıl yaz karanameleri kapsamında hâkimlerin ve savcıların görevleri değişmektedir. Yapılan son yaz karanamesi kapsamında 3070 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik meydana geldi. Kocaeli iline 15 yeni hakim görevlendirildi.

Ayrıca 13 hakim şehirden ayrıldı. Başsavcı ise değişmedi. Şimdiye kadar ülkemizin bir çok ilinde ve ilçesinde hakim ve savcı değişiklikleri olmuştur. Zaman zaman bu tip değişiklikler yapılmaktadır. Hakimler ve savcılar görev yeri dolayısıyla farklı bölgelerde çalışmaktadır. Bu kapsamda bir çok hakimin ve savcının görev yeri her yıl değişikliğe uğramaktadır. Bu kapsamda hepsi her an değişiklik ihtimali ile birlikte yaşamaktadır. Şimdiden tüm hakim ve savcılarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HskKocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Süper Loto sonuçları 23 Mayıs Pazar Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 23 Mayıs Pazar Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı

Popüler Haberler

2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
İŞKUR evde iş yapma şartları nelerdir? İŞKUR evde iş başvurusu nasıl yapılır?
Çukur 129. bölüm izle full, tek parça izle
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Süper Loto sonuçları 25 Mayıs Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Rüyada büyük fare görmek anlamı ve yorumu
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2021
Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar
TV8 Survivor 101. bölüm canlı izle! 24 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm full izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça ATV 25 Mayıs 2021
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız'ın hayatı!
Sensiz Olmaz 7. bölüm Kanal 7 canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
FOX TV Baraj dizisi neden final yapıyor, tarihi belli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.