Kocaeli’nde 15 yeni hakim görevlendirildi

Hâkimler ve Savcılar kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki bir çok hakim ve savcının görev yerinde değişiklikler yaşandı. Yapılan bu değişiklikler yaz karanamesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Hemen hemen her yıl yaz karanameleri kapsamında hâkimlerin ve savcıların görevleri değişmektedir. Yapılan son yaz karanamesi kapsamında 3070 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik meydana geldi.iline 15 yeni hakim görevlendirildi.

Ayrıca 13 hakim şehirden ayrıldı. Başsavcı ise değişmedi. Şimdiye kadar ülkemizin bir çok ilinde ve ilçesinde hakim ve savcı değişiklikleri olmuştur. Zaman zaman bu tip değişiklikler yapılmaktadır. Hakimler ve savcılar görev yeri dolayısıyla farklı bölgelerde çalışmaktadır. Bu kapsamda bir çok hakimin ve savcının görev yeri her yıl değişikliğe uğramaktadır. Bu kapsamda hepsi her an değişiklik ihtimali ile birlikte yaşamaktadır. Şimdiden tüm hakim ve savcılarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.