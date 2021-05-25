Kocaeli’nde 15 yeni hakim görevlendirildi

Ayrıca 13 hakim şehirden ayrıldı. Başsavcı ise değişmedi. Şimdiye kadar ülkemizin bir çok ilinde ve ilçesinde hakim ve savcı değişiklikleri olmuştur. Zaman zaman bu tip değişiklikler yapılmaktadır. Hakimler ve savcılar görev yeri dolayısıyla farklı bölgelerde çalışmaktadır. Bu kapsamda bir çok hakimin ve savcının görev yeri her yıl değişikliğe uğramaktadır. Bu kapsamda hepsi her an değişiklik ihtimali ile birlikte yaşamaktadır. Şimdiden tüm hakim ve savcılarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Son Güncelleme: 25.05.2021 21:57