Kocaeli'nde 13 katlı apartmanın 4.katında yangın: 2'si bebek 5 kişi dumanlardan zehirlendi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan 13 katlı apartmanın 4. Katında çıkan yangın sonucu 5 kişi dumandan zehirlendi. Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı dumanlar üst katlardaki dairelere kadar gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yangın çıkan dairenin üst katında bulunan dairelerde bulunan 2’si bebek 5 kişi itfaiye ekiplerinin sepetli yangın merdiveniyle evlerinden tahliye edildi. Yoğun duman dolayısıyla etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tıbbi müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yangın çıkan dairede maddi hasar meydana geldi.