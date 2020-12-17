Kocaeli'de tandıra düşen kadın feci şekilde yandı

Kızı sinir krizi geçirdi

’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde yaşanan feci olayda, alınan bilgiye göre 54 yaşındaki Hanım Kocabay evinin bahçesinde bulunanın içine düştü. Kadının acı içerisindeki çığlıklarını duyan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vücudunda ağır yanıklar bulunan Kocabay’ı hastaneye kaldırdı.

Annesi hastaneye kaldırılırken Kocabaş’ın kızı sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. ‘’Annemin et kokusunu aldım’’ diyerek feryat eden kızı, yakınları tarafından zorlukla sakinleştirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.