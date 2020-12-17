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Kocaeli'de tandıra düşen kadın feci şekilde yandı

Kocaeli'de ekmek pişirmek için bahçesindeki tandıra giden kadın, tandırın içine düşerek feci şekilde yandı. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki kadının vücudunda ağır yanıklar oluşurken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 21:33
Kocaeli'de tandıra düşen kadın feci şekilde yandı
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde yaşanan feci olayda, alınan bilgiye göre 54 yaşındaki Hanım Kocabay evinin bahçesinde bulunan tandırın içine düştü. Kadının acı içerisindeki çığlıklarını duyan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vücudunda ağır yanıklar bulunan Kocabay’ı hastaneye kaldırdı.

Kızı sinir krizi geçirdi

Annesi hastaneye kaldırılırken Kocabaş’ın kızı sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. ‘’Annemin et kokusunu aldım’’ diyerek feryat eden kızı, yakınları tarafından zorlukla sakinleştirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 21:33
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliTandır
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